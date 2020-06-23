Автомобиль загорелся в тоннеле на проспекте Маршала Жукова в Москве
Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Автомобиль загорелся в Северо-Западном тоннеле (проспект Маршала Жукова) в Москве, сообщает Центр организации дорожного движения столицы.
По предварительной информации, пострадавших нет.
Там уточнили, что, движение по тоннелю в сторону центра пришлось полностью перекрыть.
Как сообщает ЦОДД, сейчас движение восстановлено.
В Северо-Западном тоннеле сейчас так. Возгорание ликвидировали. Движение скоро восстановят. pic.twitter.com/jC0GbemMmj— ЦОДД (@gucodd) June 23, 2020