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Автомобиль загорелся в тоннеле на проспекте Маршала Жукова в Москве

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Автомобиль загорелся в Северо-Западном тоннеле (проспект Маршала Жукова) в Москве, сообщает Центр организации дорожного движения столицы.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Там уточнили, что, движение по тоннелю в сторону центра пришлось полностью перекрыть.

Как сообщает ЦОДД, сейчас движение восстановлено.

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