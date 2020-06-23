Бульвар Академика Ландау по просьбам москвичей продлят до Дмитровского шоссе

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Принято решение о строительстве транспортной связки между Бульваром Академика Ландау и Дмитровским шоссе на севере Москвы, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он пояснил, что новый проезд позволит создать дополнительные маршруты для жителей района Северный и улучшит транспортную ситуацию.

Проект строительства транспортной связки будет включен в Адресную инвестиционную программу города.