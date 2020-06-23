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Арестованный Верзилов оценил условия в спецприемнике, как улучшившиеся за два года

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Участник Pussy Riot Петр Верзилов положительно оценивает условия содержания в спецприемнике, где отбывает административный арест за мелкое хулиганство.

"Верзилов положительно отзывался об условиях содержания, говорит, что "за два года здесь многое изменилось (...) в лучшую сторону". Он находится в спецприемнике N2 в трехместной камере. Его сосед - бывший фигурант "московского дела" Самариддин Раджабов", - сказал "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников.

По словам правозащитника, Верзилов занимается в камере зарядкой, много читает, в частности изучает историю Парижа.

Накануне Мещанский суд Москвы назначил Верзилову административный арест на 15 суток за нецензурную лексику в адрес прохожего.

На суде Верзилов заявил, что ни в каких общественных местах матом не ругался, а в материалах административного дела нет свидетелей этого правонарушения, кроме полицейских. Он также указал суду на подозрительное отсутствие личных данных прохожего в материалах дела.

21 июня утром Верзилов был задержан и доставлен в Мещанское ОВД. Вечером его отпустили из полиции. Как объяснил Верзилов членам ОНК, когда он вышел из ОВД, то зашел в магазин купить новый телефон. Там на него напал человек, они упали, и тут же подъехали полицейские и задержали его.

Как ожидается, 25 июня Мосгорсуд рассмотрит жалобу на административный арест Верзилова.

Петр Верзилов Москва Pussy Riot

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