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Еще две больницы в Москве вернулись к обычной работе

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - В Москве еще два стационара, ранее перпрофилированных под работу с больными COVID-19, вернулись к обычной деятельности, сообщила заммэра Анастасия Ракова. Это больница Давыдовского и госпиталь ветеранов войн №3.

Пандемия коронавируса

"На следующей неделе возвращается к обычному ритму жизни второй госпиталь. Всего у нас будет более 10 госпиталей, которые возвращаются к нормальному режиму работы", - сказала она.

По ее словам, объемы оказания экстренной помощи в Москве уже возвращаются на уровень до начала пандемии, в обычный режим начинает переходить и плановая госпитализация.

На прошлой неделе к оказанию плановой и экстренной медицинской помощи вернулись больницы имени Плетнева, Мухина, Демихова, Жадкевича, ГКБ №31, госпиталь на Шаболовке, а также госпиталь для ветеранов войн №1. В первую очередь врачи начали прием плановых пациентов по профилям хирургии, травматологии и кардиологии.

Весь медперсонал этих стационаров прошел тестирование на коронавирусную инфекцию. Такие анализы они будут сдавать еженедельно. Пациентов также будут тестировать, и их плановое лечение будут начинать только после получения отрицательных результатов по COVID-19.

Инфекционный центр в Новой Москве

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В клинике будут работать порядка 1 тыс. специалистов, в том числе 250 врачей, 500 специалистов среднего медицинского персонала и порядка 250 человек младшего медицинского персонала и других специалистов.Строительство новой инфекционной больницы с использованием быстровозводимых конструкций было начато 12 мартаВ нынешних условиях больница будет принимать только заболевших COVID-19, но после окончания пандемии она станет стационаром для лечения любых видов инфекцийБольница оснащена всем необходимым: реанимацией, системами обеспечения лечебным кислородом, инфекционными боксами, медсестринскими боксами, операционными, общежитиями для персонала и т.д.Больница площадью 80 тысяч квадратных метров рассчитана на 800 коекВ общей сложности закуплено порядка 100 тыс. единиц оборудования, в том числе более 26,7 тыс. единиц медицинского оборудования и мебели, а также защитные костюмы для персонала Здание газифицировано, подключено к электросетям, обеспечено водой и теплом. Созданы мощные очистные сооружения, которые исключают попадание во внешнюю среду каких-либо отходов, зараженных или представляющих опасность.Материалы для возведения инфекционного центра производились на 18 заводах различных регионов России и Белоруссии Новый инфекционный стационар вошел в состав ГКБ №68 им. ДемиховаПримерную стоимость COVID-центра в новой Москве оценили в 5-7 млрд руб. В рамках проекта возведено порядка 50 одноэтажных строений и 14 секций общежитий в 2-3 этажа. Единовременно на стройплощадке находились порядка 11 тыс. строителей и более 1,5 тыс. единиц строительной техники.Для строительства больницы выбрана площадка в новой Москве, расположенная за "бетонным" кольцом, где нет крупных жилых комплексов, а ближайшие индивидуальные жилые дома находятся в 250 метрах, что в 2,5 раза больше требуемой санитарной зоны
В клинике будут работать порядка 1 тыс. специалистов, в том числе 250 врачей, 500 специалистов среднего медицинского персонала и порядка 250 человек младшего медицинского персонала и других специалистов.
Москва Анастасия Ракова коронавирус

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