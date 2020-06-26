Еще две больницы в Москве вернулись к обычной работе

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - В Москве еще два стационара, ранее перпрофилированных под работу с больными COVID-19, вернулись к обычной деятельности, сообщила заммэра Анастасия Ракова. Это больница Давыдовского и госпиталь ветеранов войн №3.

"На следующей неделе возвращается к обычному ритму жизни второй госпиталь. Всего у нас будет более 10 госпиталей, которые возвращаются к нормальному режиму работы", - сказала она.

По ее словам, объемы оказания экстренной помощи в Москве уже возвращаются на уровень до начала пандемии, в обычный режим начинает переходить и плановая госпитализация.

На прошлой неделе к оказанию плановой и экстренной медицинской помощи вернулись больницы имени Плетнева, Мухина, Демихова, Жадкевича, ГКБ №31, госпиталь на Шаболовке, а также госпиталь для ветеранов войн №1. В первую очередь врачи начали прием плановых пациентов по профилям хирургии, травматологии и кардиологии.

Весь медперсонал этих стационаров прошел тестирование на коронавирусную инфекцию. Такие анализы они будут сдавать еженедельно. Пациентов также будут тестировать, и их плановое лечение будут начинать только после получения отрицательных результатов по COVID-19.