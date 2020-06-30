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Парковка в Москве 1 июля будет бесплатной

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Плата за парковку автомобилей на улицах столицы 1 июля, в день общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ, взиматься не будет, сообщил сайт "Московский паркинг" во вторник.

"Оставить автомобиль без оплаты можно будет на любой улице, включенной в зону парковочного пространства, в том числе там, где действует повышенный тариф 380 руб. в час", - говорится в сообщении.

Власти Москвы просят автомобилистов быть внимательными и оставлять машину только в разрешенных для этого местах, чтобы не создавать помехи пешеходам и другим участникам дорожного движения.

"Также обращаем внимание, что парковки со шлагбаумом будут работать в платном режиме по действующим тарифам", - подчеркивается в сообщении.

Москва

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