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Сбой в системе оплаты парковки произошел в Москве

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Временные ограничения при оплате парковки отмечены в Москве днем во вторник, сообщается на сайте "Московский паркинг".

"На данный момент в связи с проведением профилактических работ временно ограничена возможность оплатить парковку. На время работ штрафы за неоплату парковки не выписываются", - говорится в сообщении.

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О завершении профилактики пообещали сообщить дополнительно. Власти приносят автомобилистам извинения за неудобства.

"Московский паркинг" предлагает по всем вопросам обращаться в единый контакт-центр по телефону +7 495 539 54 54 или по номеру 3210 с мобильного.

Москва

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