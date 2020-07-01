Москвичей предупредили о грозе и порывистом ветре до 20 м/с

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Спасатели рекомендуют москвичам быть осторожными в связи с грозой, которая надвигается на столицу.

Как рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС, в связи с прохождением атмосферного фронта в период с 13:00 до конца суток по Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза и град. Ожидается свыше 20 мм осадков, отметили в МЧС.

В ведомстве сообщили, что при грозе ожидаются порывы ветра до 18-20 м/с.

Спасатели рекомендуют в связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями управляя автомобилем, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

В МЧС посоветовали, находясь на улице, укрыться в капитальных строениях, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

Автомобилистов спасатели призвали парковать машины вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.