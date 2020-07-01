Открылось движение по дополнительному выезду из Московского на Киевское шоссе

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин в среду открыл движение по дополнительному выезду из города Московский на Киевское шоссе.

На открытии он сказал, что за последние годы в новой Москве построено более 210 км дорог, которые улучшили связи между поселениями ТиНАО и приблизили их к центру столицы.

"Сегодня мы открываем новый выезд из Московского на Киевское шоссе. Дорога небольшая, всего порядка 700 м, но имеет важное значение для местных жителей. Теперь у них появилась дополнительная возможность выезда в сторону Москвы", - отметил Собянин.

Как уточнили у пресс-службе мэра и правительства столицы, в Московском продолжается активное жилищное строительство и, соответственно, происходит рост населения и количества эксплуатируемых автомобилей.

До 2020 года у города были два выезда на Киевское шоссе в сторону Москвы с улиц Атласова и Академика Чумакова, движение по которым, особенно в час пик, было сильно затруднено. В октябре прошлого года началось строительство дополнительного выезда из Московского со стороны Проектируемого проезда №7030 на Киевское шоссе. Работы завершились в этом июне.

Как рассказали в пресс-службе, в рамках проекта построено 0,67 км дорог, в том числе 0,41 км - основной ход двухполосной дороги и 0,26 км - переходно-скоростная полоса на Киевском шоссе. На прилегающей территории устроен газон площадью 8,7 тыс. кв. м, высажено 1019 деревьев и кустарников.

Отмечается, что открытие дополнительного выезда позволит улучшить транспортное обслуживание жителей Московского, разгрузить существующую улично-дорожную сеть и запустить новые маршруты общественного транспорта.