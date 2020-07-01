За поправки в Конституции РФ на участках в Москве проголосовали 65,9% москвичей

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - По данным обработки 18,5% протоколов наблюдателями столичного Общественного штаба по наблюдению за голосованием относительно поправок в Конституции России проголосовали почти 66% горожан.

"На 22 часа с лишним обработаны 18,5% протоколов участковых комиссий - это 543 тыс. избирателей. За поправки в Конституцию проголосовали 65,9% участников голосования, против - 32,1%", - сообщил журналистам глава Общественного штаба по контролю и наблюдению за голосованием в Москве Илья Массух.

По его словам, Общественным штабом создана своя система, которая представляет данные по явке, по количеству обработанных протоколов комиссий.

"Самое главное - это процент за и против. В эту систему загружаются протоколы", - сказал Массух.

Ранее сообщалось, что среди участников электронного голосования за внесение поправок в Конституции РФ проголосовали в Москве за 62,33% человек, против - 37, 67%.