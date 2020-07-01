Более половины бюллетеней обработано в Москве

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - По данным обработки более 50% протоколов наблюдателями столичного Общественного штаба по наблюдению за голосованием в Москве за поправки к Конституции РФ проголосовали почти 62,5%; участников очного голосования.

Согласно данным штаба, опубликованным на информационном табло, обработано 50,3% или 1816 протоколов (1 582 248 голосов избирателей).

За поправки проголосовали 65,2% избирателей, против - 33,8%.

Ранее руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москвы Илья Массух сообщил, что Общественным штабом создана своя система, которая представляет данные по явке, по количеству обработанных протоколов комиссий.

"Самое главное - это процент за и против. В эту систему загружаются протоколы", - сказал Массух.

Ранее сообщалось, что среди участников электронного голосования за внесение поправок в Конституцию РФ проголосовали в Москве за 62,33% человек, против - 37, 67%.