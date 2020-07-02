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90% протоколов очного голосования обработано в Москве

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - По данным обработки более 90% протоколов Общественным штабом по наблюдению в Москве поправки к Конституции РФ поддержали 65,9% участников очного голосования.

Согласно данным штаба, опубликованным на информационном табло, обработано 90,1% или 3 250 протоколов (3 016 558 голосов избирателей).

За поправки проголосовали 65,9% избирателей, против - 33,1%.

Ранее руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москвы Илья Массух сообщил, что Общественным штабом создана своя система, которая представляет данные по явке, по количеству обработанных протоколов комиссий.

"Самое главное - это процент за и против. В эту систему загружаются протоколы", - сказал Массух.

Ранее сообщалось, что среди участников электронного голосования за внесение поправок в Конституцию РФ проголосовали в Москве за 62,33% человек, против - 37,67%.

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