В Москве по данным обработки 100% протоколов за поправки выступили 65,29%

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - По данным обработки 100% протоколов Общественным штабом по наблюдению в Москве, поправки к Конституции РФ поддержали 65,29% участников очного голосования.

Против поправок проголосовали 33,98 % избирателей.

В Мосгоризбиркоме "Интерфаксу" сообщили, что итоговая явка на голосование составила 55,93%.

Ранее руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Илья Массух сообщил, что Общественным штабом создана своя система, которая представляет данные по явке, по количеству обработанных протоколов комиссий.

Среди участников электронного голосования за внесение поправок в Конституцию РФ проголосовали в Москве 62,33% человек, против - 37, 67%.