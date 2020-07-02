Москвичей предупредили о грозе с ветром до 17 м/с

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Спасатели рекомендуют москвичам быть осторожными в связи с движущейся на столицу грозой.

"В Москве до 22 часов ожидается гроза с дождем, местами с ливнем. При грозе усиление ветра 12-17 м/с", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС в четверг.

В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями спасатели порекомендовали, управляя автомобилем, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

"Грозы резко ухудшают видимость на дороге, что может привести к ДТП", - предупреждают в МЧС. "Паркуйте автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций", - советуют в ведомстве.

Кроме того, в ведомстве посоветовали пешеходам укрываться от непогоды в капитальных строениях, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.