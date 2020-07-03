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На Московский регион надвигается гроза с градом и порывистым ветром до 20 м/с

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - В Москве и Московской области в пятницу ожидается гроза, град, жителям рекомендуют отказаться от поездок на личном транспорте и не укрываться под деревьями.

"В ближайший час с сохранением до 00 часов 4 июля по Москве местами ожидается очень сильный дождь, сильный ливень, гроза, крупный град, сильный ветер 15-20 м/с", - сказали "Интерфаксу" в столичном главке МЧС.

Там порекомендовали москвичам в связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями соблюдать скоростной режим и дистанцию, так как грозы резко ухудшают видимость на дороге.

"Находясь на улице, укройтесь в капитальных строениях, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями. Паркуйте автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций", - советуют московские спасатели.

В свою очередь в подмосковном главке МЧС "Интерфаксу" также сообщили, что в ближайший час с сохранением до 03 часов субботы в Московской области местами ожидается очень сильный дождь, сильный ливень, крупный град, гроза, ветер со скоростью до 15-20 м/с.

"Если ливень застал вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях расположенных выше возможного уровня подтопления", - рекомендуют спасатели подмосковного управления МЧС.

Москва Подмосковье МЧС

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