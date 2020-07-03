Пятая часть июльской нормы осадков выпала вечером в Москве

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Начавшийся во второй половине дня пятницы грозовой ливень в Москве к 21:00 дал прирост 18 мм осадков на базовой столичной метеостанции на ВДНХ.

"За вечер к 21:00 на метеостанции на ВДНХ, по которой ведется летопись московской погоды, выпало 18 мм дождей, что составляет почти 20% месячной нормы. Согласно многолетним данным, июль является самым обильным на осадки месяцем в году, в среднем выпадает 94 мм", - уточнил собеседник агентства.

Согласно прогнозам синоптиков, очередная порция дождей пройдет над столичным регионом в субботу и воскресенье - может выпасть около 10 мм осадков, в понедельник дождей пока не ожидается.

Температура воздуха в субботу днем составит 25-27 градусов тепла, в воскресенье - 27-29 градусов, а в понедельник - 28-30 градусов.

Ранее сообщалось о многочисленных подтоплениях столичных улиц из-за обильных дождей. На Филевской линии метро временно прерывалось движение из-за упавшего на пути дерева.

В столичном главке МЧС предупредили, что непогода в Московском регионе продлится до 00:00 4 июля. Ожидается гроза, град, порывистый ветер до 20 м/с.