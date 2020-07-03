Сбой движения произошел на участке МЦД-2 из-за ливня

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Поезда на участке Тушино-Павшино МЦД-2 (Московские центральные диаметры) следовали с увеличенным интервалом из-за сильного ливня. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"Из-за ухудшения погодных условий поезда на участке Тушино-Павшино МЦД-2 следовали с ограниченной скоростью по одному пути. В связи с этим движение электричек на МЦД-2 осуществлялось с увеличенным интервалом", - сказал собеседник агентства.

Железнодорожники восстановили поврежденную от ливня насыпь, для этого к месту были отправлены два вагона с щебнем. С 19:30 движение по второму пути открыто.