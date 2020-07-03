Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:06Заразились
на 03.07В России 667 883+6 718В мире 10 869 739+175 679

Сбой движения произошел на участке МЦД-2 из-за ливня

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Поезда на участке Тушино-Павшино МЦД-2 (Московские центральные диаметры) следовали с увеличенным интервалом из-за сильного ливня. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"Из-за ухудшения погодных условий поезда на участке Тушино-Павшино МЦД-2 следовали с ограниченной скоростью по одному пути. В связи с этим движение электричек на МЦД-2 осуществлялось с увеличенным интервалом", - сказал собеседник агентства.

Железнодорожники восстановили поврежденную от ливня насыпь, для этого к месту были отправлены два вагона с щебнем. С 19:30 движение по второму пути открыто.

МЦД-2 Москва

Новости

Упавшее дерево прервало движение поездов на голубой ветке московского метро

Суточный прирост случаев COVID-19 в Москве за неделю уменьшился почти на 20%

Журналисты BBC сообщили о неучтенных бюллетенях в протоколах голосования

Журналисты BBC сообщили о неучтенных бюллетенях в протоколах голосования

Пожар на площади 800 "квадратов" в доме в центре Москвы ликвидирован

В центре Москвы загорелось шестиэтажное здание

В центре Москвы загорелось шестиэтажное здание
Пандемия коронавируса

В нескольких музеях Москвы после открытия произошли локальные вспышки коронавируса

Сын экс-сенатора, сбивший сотрудника ГИБДД в Москве, получил два года колонии

ЦИК отменила результаты голосования на участке в московских Раменках

В Москве по данным обработки 100% протоколов за поправки выступили 65,29%

Источник сообщил о госпитализации восьми избирателей с участков в Москве

Источник сообщил о госпитализации восьми избирателей с участков в Москве
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');