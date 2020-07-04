В Москве местами выпало до 55 мм осадков за неполные сутки

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - За неполные сутки в Москве выпало от 21 мм на ВДНХ до 55 мм осадков в других районах, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы.

По информации метеослужбы, местами в столице прирост осадков составил 50-55% месячной нормы, которая в июле насчитывает 94 мм. Порывы ветра при грозе достигали 20 м/с.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщила "Интерфаксу", что порывами ветра в столице вечером в пятницу и ночь на субботу было повалено свыше 40 деревьев. Никто не пострадал, ущерба не зарегистрировано.

Другой источник агентства сообщил, что ливень в Москве привел к подтоплению почти 20 участков улиц, что привело к сбоям в работе общественного транспорта.

Мощный ливень с грозой накрыл Москву и некоторые города Подмосковья. Стихия превратила улицы в озера, по которым автомобилям пришлось в буквальном смысле плыть: https://t.co/0SGm813nhw pic.twitter.com/emp1cwVZLA — Телеканал 360° (@360tv) July 3, 2020

Ранее сообщалось, что из-за сильного ливня в Москве поезда на одном из участков МЦД-2 ходили с увеличенными интервалами, а на Филевской линии метро упавшее дерево прервало движение почти на час.

В мэрии заявили, что интенсивность осадков в некоторых районах Москвы вечером в пятницу достигала 30 мм в час.