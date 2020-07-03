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Упавшее дерево прервало движение поездов на голубой ветке московского метро

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - В связи с падением дерева на пути наземного участка Филевской линии Московского метрополитена в пятницу вечером на линии частично прервано движение поездов.

"В настоящее время нет движения поездов по "голубой" ветке от станции "Киевская" до станции "Багратионовская". В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе метро.

Собеседник агентства подчеркнул, что безопасности пассажиров ничто не угрожает, а специалисты занимаются восстановлением движения.

Пассажирам рекомендуют пользоваться для проезда Арбатско-Покровской линией и наземным транспортом.

В пятницу вечером в Москве начался сильный дождь, многие улицы оказались подтопленными.

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