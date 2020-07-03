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Движение на Филевской линии московской подземки восстановлено

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - После сбоя на Филевской линии Московского метрополитена из-за упавшего на пути дерева в пятницу вечером движение поездов по линии полностью восстановлено.

"Дерево убрано с путей, движение по "голубой" ветке полностью восстановлено", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе метро.

Ранее сообщалось, что не было движения поездов по линии от станции "Киевская" до станции "Багратионовская". В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

Между тем информированный источник сообщил "Интерфаксу", что дерево упало на перегоне между станциями "Багратионовская" и "Фили".

В пятницу вечером в Москве начался сильный грозовой дождь, многие улицы оказались подтопленными.

"На данный момент поступило 15 заявок о подтоплении улично-дорожной сети", - добавил собеседник агентства.

По сообщению столичного метеобюро, порывы ветра при грозе достигали 17 м/с.

Москв

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