Гостинице "Пекин" в центре Москвы вернули исторический облик

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Завершены работы по сохранению декоративных элементов и скульптур башни гостиницы "Пекин" в центре Москвы, сообщили в среду в пресс-службе Мосгорнаследия.

"На протяжении четырех месяцев реставраторы возвращали исторический облик четырем скульптурам, двенадцати пинаклям, четырем декоративным панно с изображениями достопримечательностей Москвы, ограждениям с балясинами, металлическим решеткам и шпилю, украшающим башню гостиницы", - отметил глава ведомства Алексей Емельянов.

Он добавил, что сейчас все работы уже завершены, строительные леса сняты. Экспертная комиссия Мосгорнаследия официально приняла работы.

В ходе реставрации специалисты также привели в порядок кирпичную кладку здания, восстановили декоративную штукатурку и восстановили работоспособность водосточной системы.

В 2016 году в ходе первого этапа реставрации были введены в эксплуатацию здания апартаментов и административно-делового корпуса для обслуживания гостиницы.

В январе 2020 года владелец "Пекина", входящий в группу ВТБ "Галс-Девелопмент", объявил о продаже актива компании "Гостиничный Комплекс "Жемчужина". Историческое здание гостиницы "Пекин" в центре Москвы было оценено почти в 5 млрд рублей.

Здание гостиницы "Пекин", построенное в 1956 году по проекту главного архитектора Москвы Дмитрия Чечулина на углу Большой Садовой и Тверской улиц, является объектом культурного наследия регионального значения.