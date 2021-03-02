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ВТБ оставил гостиницу "Пекин" на балансе из-за задержки платежа покупателем

Банк ждет поступления второй части средств по сделке в ближайшие месяцы

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Покупатель гостиницы "Пекин" пока не перевел вторую часть средств по сделке, сделает это в ближайшие месяцы, до тех пор актив остается на балансе ВТБ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе банка.

Группа ВТБ анонсировала продажу "Пекина" в январе 2020 года, покупателем выступила компания "Гостиничный Комплекс "Жемчужина", владеющая одноименным отелем в Сочи.

Сделку планировалось закрыть до конца июля. В октябре прошлого года руководство ВТБ сообщило, что гостиница продана, но часть платежа от покупателя была реструктурирована по его просьбе.

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Между тем, согласно отчетности группы по МСФО за 2020 год, гостиница "Пекин" значится на балансе ВТБ как актив, предназначенный для продажи.

"Как мы упоминали ранее, сделка по продаже гостиницы "Пекин" закрыта, однако в связи с трудностями прошлого года покупатель перевел только часть средств в виде задатка. В течение ближайших месяцев мы ожидаем поступления денежных средств от покупателя в полном объеме, в результате чего актив уйдет с баланса ВТБ", - пояснили в банке.

Собрание акционеров ГК "Жемчужина" в декабре 2019 года приняло решение приобрести акции ГОК "Пекин" за 4,8 млрд рублей. Основным активом продаваемой компании является здание гостиницы общей площадью около 26 тыс. кв. м, расположенное на земельном участке 5,6 тыс. кв. м.

Гостиница "Пекин" построена в 1939-1958 годах в центре Москвы по проекту архитектора Дмитрия Чечулина. Объект располагается на пересечении Тверской улицы и Садового кольца по адресу ул. Большая Садовая, д. 5. В пешей доступности от объекта находятся Кремль, Красная площадь, главные театры и музеи столицы.

В июне 2019 года группа уже пыталась продать гостиницу на открытых торгах за 5,67 млрд рублей, но аукцион был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

Согласно списку аффилированных лиц, на конец 2020 года 34,04% акций ГК "Жемчужина" принадлежало кипрской Pecomalco Investments Limited, конечный бенефициар неизвестен.

ВТБ Москва

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