ВТБ продаст гостиницу "Пекин" почти за 5 млрд рублей

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Историческое здание гостиницы "Пекин" рядом со станцией метро "Маяковская" в центре Москвы было оценено в 4,8 млрд рублей, следует из отчетности его покупателя.

Владелец "Пекина", входящий в группу ВТБ "Галс-Девелопмент", объявил о готовящейся продаже актива компании "Гостиничный Комплекс "Жемчужина" в январе этого года. Стороны планировали закрыть сделку до 31 июля. Ее финансовые условия не раскрывались.

В отчетности компании-покупателя за 2019 г. по РСБУ сказано, что собрание акционеров ГК "Жемчужина" в декабре 2019 года приняло решение приобрести 353,2 тыс. акций ГОК "Пекин" по цене 4,8 млрд рублей, что является ценой сделки. Основным активом продаваемой компании является здание гостиницы общей площадью около 26 тыс. кв. м, расположенное на земельном участке 5,6 тыс. кв. м.

"Договор с покупателем заключен, его условия утверждены обеими сторонами и не подлежат пересмотру. Стоимость сделки мы не комментируем и не раскрываем", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ВТБ.

Гостиница "Пекин" построена в 1939-1958 годах в центре Москвы по проекту архитектора Дмитрия Чечулина. Объект располагается на пересечении Тверской улицы и Садового кольца по адресу улица Большая Садовая, дом 5. В пешей доступности от объекта находятся Кремль, Красная площадь, главные театры и музеи столицы.

В июне 2019 года "Галс-Девелопмент" пыталась продать гостиницу на открытых торгах за 5,67 млрд рублей, но аукцион был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

АО "Гостиничный комплекс "Жемчужина" владеет одноименным отелем в Сочи. Согласно списку аффилированных лиц на 31 марта 2020 года, 34,04% акций АО принадлежит кипрской Pecomalco Investments Limited, конечный бенефициар неизвестен.