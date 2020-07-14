В Москве задержали медиков, незаконно изготавливающих дорогие "препараты молодости"

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали пятерых москвичей, подозреваемых в изготовлении и дальнейшем сбыте дорогостоящих лекарственных средств с гиалуроновой кислотой, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Предварительно установлено, что злоумышленники изготавливали лекарства под брендом иностранной компании. На собственном производстве, расположенном на территории Москвы, они кустарным способом изготавливали различные виды лекарственных средств, содержащих гиалоурановую кислоту, для подкожных инъекций", - сказала Волк во вторник.

Она пояснила, что участники группы с помощью сторонних организаций заказывали стеклянные флаконы объемом 10 мл и этикетки с реквизитами иностранного бренда. В дальнейшем подозреваемые реализовывали данную продукцию через специально организованную оптовую косметическую компанию, которую активно продвигали интернете.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых в Москве. Ими оказались пятеро жителей столицы в возрасте от 53 до 76 лет. Все они имеют медицинское образование", - сообщила представитель МВД.

В рамках проведенных обысков в местах производства были изъяты препараты для кустарного изготовления лекарственного средства, предметы и документы о каналах сбыта контрафактной продукции.

Следственный комитет России (СКР) возбудил дело по ст. 238.1 УК РФ (Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок).

"В отношении четверых подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В отношении пятого фигуранта - в виде домашнего ареста", - заключила Волк.

Инъекции с гиалуроновой кислотой - так называемые уколы красоты, применяются в современной косметологии для продления молодости лица и тела, коррекции объема губ или овала лица. Чаще всего уколы с гиалуроновой кислотой проводят курсом от трех до шести процедур для достижения долгосрочного эффекта.

Стоимость одной процедуры в Московском регионе, согласно данным из открытых источников, может составлять от 5 до 20 тыс. рублей в зависимости от вида препарата и его состава.