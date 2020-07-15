Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:16Заразились
на 15.07В России 746 369+6 422В мире 13 323 530+220 240

Большинство штрафов, оформленных через "Социальный мониторинг" в Москве, отменены

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Большинство штрафов, выписанных в период самоизоляции из-за пандемии коронавируса в Москве в рамках работы приложения "Социальный мониторинг", отменены, сообщила уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева.

"Тысячу обращений получил уполномоченный по правам человека, среди них большая часть это по работе "Социального мониторинга", и эту тему мы обсуждали с правозащитным сообществом", - сказала Потяева на заседании Мосгордумы в среду. "Сейчас, вы знаете, большинство штрафов уже на сегодняшний день отменены", - добавила она.

Ранее Совет при президенте РФ по правам человека заявил о необходимости проведения амнистии по административным штрафам за нарушение самоизоляции в период распространения коронавируса.

"Председатель Совета Фадеев предложил отменить в досудебном порядке не только те штрафы, которые были начислены в результате сбоев приложения "Социальный мониторинг", но и все остальные штрафы за нарушение самоизоляции, если эти случаи не повлекли негативных последствий (например, в результате самовольного покидания места жительства произошло заражение другого человека). Если целью введения штрафов было снижение случаев нарушения самоизоляции, то их отмена уже никак на эту цель не повлияет", - говорилось в докладе СПЧ, опубликованном 8 июля.

В докладе отмечалось, что "с юридической точки зрения отмена штрафов может быть произведена путем издания Госдумой РФ акта об административной амнистии". Такая амнистия не имеет прецедентов в российской истории, однако полностью соответствует Конституции и не противоречит административному законодательству, говорилось в докладе.

Также в документе подчеркивалось, что "в сложившейся экономической ситуации оплата довольно высоких штрафов за нарушение самоизоляции может существенным образом повлиять на уровень благосостояния московских семей".

На пресс-конференции, презентующей доклад, Валерий Фадеев заявил, что система "Социальный мониторинг", по которой выписывались штрафы за нарушение самоизоляции, "технически не была готова к внедрению, сбоев было слишком много, а подобного рода системы должны быть идеально отлажены, не должны вызывать раздражения".

"Социальный мониторинг" для контроля за зараженными коронавирусом в Москве стали использовать в начале апреля. Лечащимся на дому пациентам с подтвержденным COVID-19 раздали смартфоны с предустановленным приложением, которое должно было следить, не выходят ли они из дома.

Хроника 09 января – 15 июля 2020 годаПандемия коронавируса
Татьяна Потяева Социальный мониторинг Москва Коронавирус

Новости по теме

Новости

Москвичи смогут с 16 июля бесплатно сдать ПЦР-анализы на коронавирус

Москвичи смогут с 16 июля бесплатно сдать ПЦР-анализы на коронавирус

В московском метро подешевели маски

Пандемия коронавируса

В Москве выяснили, что заразность пациентов с COVID-19 не зависит от тяжести болезни

В Москве выяснили, что заразность пациентов с COVID-19 не зависит от тяжести болезни

На территории Бадаевского завода построят дом на 35-метровых колоннах

На территории Бадаевского завода построят дом на 35-метровых колоннах

37 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки

В Москве с 13 июля разрешены все виды экскурсий

В Москве с 13 июля разрешены все виды экскурсий

Потерявшим дома из-за прорыва дамбы в Рузе пообещали по 2 млн рублей компенсации

Потерявшим дома из-за прорыва дамбы в Рузе пообещали по 2 млн рублей компенсации

Росгидромет предупредил о сильных дождях и подтоплениях в Московском регионе

Росгидромет предупредил о сильных дождях и подтоплениях в Московском регионе

В Москве за сутки умерли 25 пациентов с коронавирусом

Москвичам пообещали резкое и сильное похолодание

Москвичам пообещали резкое и сильное похолодание
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');