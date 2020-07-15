Большинство штрафов, оформленных через "Социальный мониторинг" в Москве, отменены

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Большинство штрафов, выписанных в период самоизоляции из-за пандемии коронавируса в Москве в рамках работы приложения "Социальный мониторинг", отменены, сообщила уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева.

"Тысячу обращений получил уполномоченный по правам человека, среди них большая часть это по работе "Социального мониторинга", и эту тему мы обсуждали с правозащитным сообществом", - сказала Потяева на заседании Мосгордумы в среду. "Сейчас, вы знаете, большинство штрафов уже на сегодняшний день отменены", - добавила она.

Ранее Совет при президенте РФ по правам человека заявил о необходимости проведения амнистии по административным штрафам за нарушение самоизоляции в период распространения коронавируса.

"Председатель Совета Фадеев предложил отменить в досудебном порядке не только те штрафы, которые были начислены в результате сбоев приложения "Социальный мониторинг", но и все остальные штрафы за нарушение самоизоляции, если эти случаи не повлекли негативных последствий (например, в результате самовольного покидания места жительства произошло заражение другого человека). Если целью введения штрафов было снижение случаев нарушения самоизоляции, то их отмена уже никак на эту цель не повлияет", - говорилось в докладе СПЧ, опубликованном 8 июля.

В докладе отмечалось, что "с юридической точки зрения отмена штрафов может быть произведена путем издания Госдумой РФ акта об административной амнистии". Такая амнистия не имеет прецедентов в российской истории, однако полностью соответствует Конституции и не противоречит административному законодательству, говорилось в докладе.

Также в документе подчеркивалось, что "в сложившейся экономической ситуации оплата довольно высоких штрафов за нарушение самоизоляции может существенным образом повлиять на уровень благосостояния московских семей".

На пресс-конференции, презентующей доклад, Валерий Фадеев заявил, что система "Социальный мониторинг", по которой выписывались штрафы за нарушение самоизоляции, "технически не была готова к внедрению, сбоев было слишком много, а подобного рода системы должны быть идеально отлажены, не должны вызывать раздражения".

"Социальный мониторинг" для контроля за зараженными коронавирусом в Москве стали использовать в начале апреля. Лечащимся на дому пациентам с подтвержденным COVID-19 раздали смартфоны с предустановленным приложением, которое должно было следить, не выходят ли они из дома.