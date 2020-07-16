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"Шереметьево" перенесло строительство 2-й очереди терминала C и реконструкцию F на 2030-е годы

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - АО "Международный аэропорт "Шереметьево" (МАШ) перенесло строительство второй очереди терминала C и реконструкцию терминала F на 2030-е годы, следует из годового отчета компании.

Строительство C-2, согласно отчету, ожидается в 2030 годах, оно оценивается в $414,5 млн (здесь и далее цены указаны без НДС). Реконструкция F стоимостью около $120 млн запланирована на 2031 год.

Первая очередь международного терминала C мощностью 20 млн пассажиров в год введена в январе. Инвестиции в проект составили около 28 млрд руб. (вместе с паркингом – 32 млрд рублей). На церемонии открытия один из бенефициаров, глава совета директоров МАШ Александр Пономаренко заявлял, что строительство С-2 на 10 млн пассажиров в год начнется в 2024 году, а открытие будет в 2026 году. До этого С-2 планировалось сдать к началу 2023 года.

К реконструкции международного F, построенного к московской Олимпиаде 1980 года, "Шереметьево" планировало приступить в 2021 году. Но все на той же церемонии открытия C-1 гендиректор аэропорта Михаил Василенко сказал журналистам, что теперь МАШ планирует приступить к реновации F не раньше, чем сдаст в эксплуатацию C-2. Называть конкретные сроки он тогда не стал, пояснив, что все будет зависеть от динамики пассажиропотока.

Сейчас у "Шереметьево" пять пассажирских терминалов: составляющие северный комплекс B и C и находящиеся в южной части аэропорт D, E, F. Их общая пропускная способность – 80 млн пассажиров в год. В 2019 году "Шереметьево" обслужило почти 50 млн человек. На фоне пандемии коронавируса и запрета на международные рейсы пассажиропоток аэропорта рухнул в десятки раз.

Согласно отчетности, МАШ также сдвигает сроки возведения второй очереди грузового комплекса, которым управляет его "дочка" – ООО "Москва карго". Первый этап этой стройки ожидается в 2022 году (инвестиции - $60,7 млн), второй - после 2032 года. Гендиректор "Москва карго" Владимир Федоренко в 2018 году говорил журналистам, что вторая очередь будет построена в 2020 году. Существующий терминал способен обрабатывать до 380 тыс. тонн грузов ежегодно, инвестиции в проект составили около $100 млн. Второй терминал должен удвоить пропускную способность комплекса.

"Шереметьево" – крупнейший аэропорт РФ. Основная базовая авиакомпания– "Аэрофлот". Контролирующим акционером МАШ является ООО "Шереметьево холдинг" (66,06%): компания принадлежит кипрской TPS Avia Holding, в которой 65,22% у траста, действующего в интересах семей Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько, 34,78% – у Аркадия Ротенберга. Росимущество владеет 30,46% аэропорта, небольшой пакет – у "Аэрофлота".

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Шереметьево

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