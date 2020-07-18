Число вылечившихся от COVID-19 в Подмосковье превысило 43 тысячи человек
Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Еще 327 человек завершили лечение от коронавируса в Подмосковье, сообщает региональный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в субботу.
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По его данным, все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию.
Всего с начала распространения инфекции в регионе врачи вылечили от коронавируса 43 048 заболевших.
Ранее сообщалось, что в России за сутки коронавирус выявили у 6 234 человек. Нарастающим итогом в стране зарегистрировано 765 437 случаев COVID-19.
В частности, в Московской области за прошедшие сутки зафиксировали 173 новых случаев заболевания коронавирусом.