Число вылечившихся от COVID-19 в Подмосковье превысило 43 тысячи человек

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Еще 327 человек завершили лечение от коронавируса в Подмосковье, сообщает региональный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в субботу.

По его данным, все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию.

Всего с начала распространения инфекции в регионе врачи вылечили от коронавируса 43 048 заболевших.

Ранее сообщалось, что в России за сутки коронавирус выявили у 6 234 человек. Нарастающим итогом в стране зарегистрировано 765 437 случаев COVID-19.

В частности, в Московской области за прошедшие сутки зафиксировали 173 новых случаев заболевания коронавирусом.