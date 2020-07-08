В Подмосковье вновь продлили режим самоизоляции для пожилых людей

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Жители Подмосковья в возрасте от 65 лет, а также страдающие хроническими заболеваниями должны соблюдать режим самоизоляции до 26 июля, следует из постановления губернатора Московской области Андрея Воробьева.

"Обязать соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении 1 к настоящему постановлению, в периоды: с 15 июня по 28 июня 2020 года; с 29 июня по 12 июля 2020 года ;с 13 июля по 26 июля 2020 года", - говорится в документе, размещенном на сайте правительства области в среду.

В конце июня сообщалось, что режим самоизоляции для пожилых людей, а также для граждан с хроническими заболеваниями в Подмосковье будет сохранен до 12 июля.

Режим самоизоляции был введен для жителей Подмосковья старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями с 26 марта.