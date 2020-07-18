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В России отмечен самый низкий за 2,5 месяца суточный прирост случаев COVID-19

Коронавирус выявлен у 6 234 человек

В России отмечен самый низкий за 2,5 месяца суточный прирост случаев COVID-19
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - В России за сутки коронавирус выявлен у 6 234 человек в 84 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

У 24,4% новых пациентов не было клинических проявлений болезни.

Это самый низкий суточный прирост за последние два с половиной месяца. Накануне в стране было 6 406 случаев, ранее - 6 428 (16 июля) и 6 422 (15 июля). 14 июля отмечалось близкое значение - 6 248.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 765 437 случаев коронавирусной инфекции.

За сутки умерли 124 пациента, общее число летальных исходов достигло 12 247. Выздоровели еще 7 490 пациентов, всего вылечившихся уже 546 863. Лечение продолжают 206 327 человек.

Коэффициент распространения инфекции в Москве в субботу не изменился и составил 0,88 (накануне столько же, днем ранее - 0,95). В России этот показатель равняется 0,98 (17 июля - 0,97).

Ситуация в регионах

В Москве за сутки зарегистрированы 578 новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 14 человек, выздоровели 543 пациента.

На втором месте по числу новых случаев заражения - Свердловская область (259), на третьем - Ханты-Мансийский АО (247). На Санкт-Петербург пришлись 238 случаев, на Нижегородскую область - 205, на Алтайский край - 201. В Иркутской области - 188 новых пациентов, в Ямало-Ненецком АО - 182, в Московской области - 173, в Мурманской области - 162, в Ставропольском крае - 141, в Челябинской области - 132, в Красноярском крае - 127, в Оренбургской области - 118, в Новосибирской и Омской областях - по 114, в Хабаровском крае - 113.

Еще 110 случаев - в Ульяновской области, 109 - в Тюменской области, 108 - в Воронежской области, 104 - в Архангельской области, 102 - в Ростовской области. В других регионах суточный прирост заболеваемости коронавирусом не превысил ста случаев.

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