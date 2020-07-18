Мэр Москвы выразил надежду на то, что День города в сентябре состоится

Как сообщил источник "Интерфакса", в этом году его планируется отметить 5-6 сентября

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - В сентябре в столице состоится празднование Дня города, что станет первым крупным мероприятием после пандемии коронавируса, заявил мэр Сергей Собянин в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

"Я думаю, это первый фестиваль, который мы не пропустим. На мой взгляд, мы его проведем. Если ситуация не ухудшится, и мы останемся в том же тренде по снижению заболеваемости, то вероятность, что День города состоится по расписанию, очень высокая, можно так сказать. Скорее всего, он будет", - сказал он.

Традиционно День города в Москве отмечается в первые или вторые выходные сентября.

Информированный источник "Интерфакса" уточнил, что в этом году день рождения Москвы планируется отметить 5-6 сентября.

В настоящее время публичные и другие массовые мероприятия на открытом воздухе запрещены.

Ранее в субботу сообщалось, что в России за сутки коронавирус выявили у 6 234 человек. Нарастающим итогом в стране зарегистрировано 765 437 случаев COVID-19.

В частности, в Москве за сутки зафиксировали 578 новых случаев COVID-19, умерли 14 человек, выздоровели 543 пациента.