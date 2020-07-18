Число вылечившихся от коронавируса в Москве превысило 170 тысяч

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - В столице за последние сутки выздоровели еще 543 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова журналистам в субботу.

Она отметила, что количество выздоровевших в городе продолжает увеличиваться.

Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 170 180, уточнила Ракова.

Ранее столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за сутки в Москве умерло 14 человек с COVID-19, а общее число жертв инфекции достигло 4 285.