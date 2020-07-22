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Глава департамента образования Москвы освобожден от должности после 10 лет работы

Глава департамента образования Москвы освобожден от должности после 10 лет работы
Исаак Калина
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Исаак Калина, с осени 2010 года возглавлявший департамент образования Москвы (позже - департамент образования и науки), освобожден от занимаемой должности.

Соответствующий указ в среду подписал мэр Москвы Сергей Собянин. В документе, размещенном на сайте столичной мэрии, уточняется, что Калина освобожден от должности "по собственной инициативе в связи с переходом на другую работу".

В ноябре Калине исполнится 70 лет.

Другим указом Собянина на пост столичного министра, главы департамента образования Москвы назначен Александр Молотков, который последние три года занимал должность заместителя руководителя ведомства.

Исаак Калина окончил Оренбургский государственный педагогический институт имени Чкалова. Начинал трудовую карьеру в Оренбургской области с преподавательской деятельности, а в 1996-2002 годах уже возглавлял главное управление образования администрации региона. Затем работал в издательстве "Просвещение", с 2007 года занимал должность замминистра образования и науки России, с ноября 2010 года руководил департаментом образования Москвы.

50-летний Александр Молотков окончил Московский инженерно-строительный институт имени Куйбышева. Трудовую деятельность начал на строительстве жилых и социальных объектов Москвы и Нижневартовска, затем в течение 10 лет работал в банковской сфере. В 1998 году был приглашен на работу в Федеральный фонд поддержки малого предпринимательства, в 2003-2011 годах руководил инвестиционной компанией.

В департаменте образования Москвы работал с 2011 года, с апреля 2017 года - в качестве заместителя руководителя департамента.

Исаак Калина Сергей Собянин Александр Молотков Москва

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