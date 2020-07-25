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Ещё 9 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Количество умерших от коронавируса в Москве увеличилось с 4389 до 4398, сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с Covid-19 в Москве в субботу.

"В Москве скончались 9 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию",- отметили в оперштабе.

Ранее сообщалось, что в Москве от Covid-19 за прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел еще 561 пациент, всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 174 тыс. 415.

За прошедшие сутки было выявлено 648 новых случаев заражения Covid-19.

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