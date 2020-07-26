В Москве за сутки от коронавируса вылечились 306 человек

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - В столице за последние сутки выздоровели 306 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова журналистам в воскресенье.

Она отметила, что количество выздоровевших в городе продолжает увеличиваться.

Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 174 721, уточнила Ракова.

Накануне вечером столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за сутки в Москве умерло девять человек с COVID-19, а общее число жертв инфекции достигло 4 398.