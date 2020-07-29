В Москве 80% КТ-центров вернулись к плановой работе после пандемии

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Еще пять московских поликлиник возобновили плановый прием пациентов после работы с COVID-19, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Сегодня еще пять поликлиник, ранее перепрофилированных под амбулаторные КТ-центры, приняли первых пациентов. Таким образом, к плановой помощи вернулись уже 37 из 48 КТ-центров - почти 80%. Во всех зданиях проведена тщательная дезинфекция, а медицинский персонал прошел тестирование на коронавирусную инфекцию", - сказала она журналистам в среду.

Ракова отметила, что сейчас в городе в круглосуточном режиме продолжают работу 11 КТ-центров, которые полностью покрывают потребность в высокоточной инструментальной диагностике пациентов.

"Кроме того, помимо компьютерной томограммы, в центрах горожане проходят дополнительные обследования: ЭКГ, анализ крови, анализ на коронавирус, а также получают бесплатные лекарства на курс лечения", - сказала вице-мэр.

Амбулаторные КТ-центры были организованы по рекомендации Клинического комитета. За время работы во всех городских КТ-центрах провели более 200 тысяч КТ-исследований.