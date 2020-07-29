Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:51Заразились
на 28.07В России 823 515+5 395В мире 16 682 030+200 800

В Москве 80% КТ-центров вернулись к плановой работе после пандемии

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Еще пять московских поликлиник возобновили плановый прием пациентов после работы с COVID-19, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Сегодня еще пять поликлиник, ранее перепрофилированных под амбулаторные КТ-центры, приняли первых пациентов. Таким образом, к плановой помощи вернулись уже 37 из 48 КТ-центров - почти 80%. Во всех зданиях проведена тщательная дезинфекция, а медицинский персонал прошел тестирование на коронавирусную инфекцию", - сказала она журналистам в среду.

Ракова отметила, что сейчас в городе в круглосуточном режиме продолжают работу 11 КТ-центров, которые полностью покрывают потребность в высокоточной инструментальной диагностике пациентов.

"Кроме того, помимо компьютерной томограммы, в центрах горожане проходят дополнительные обследования: ЭКГ, анализ крови, анализ на коронавирус, а также получают бесплатные лекарства на курс лечения", - сказала вице-мэр.

Амбулаторные КТ-центры были организованы по рекомендации Клинического комитета. За время работы во всех городских КТ-центрах провели более 200 тысяч КТ-исследований.

Хроника 09 января – 29 июля 2020 годаПандемия коронавируса
Анастасия Ракова Москва Коронавирус

Новости

Еще 13 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

"Организатор перевозок" рассказал о масочных рейдах в метро Москвы

"Организатор перевозок" рассказал о масочных рейдах в метро Москвы

Ущерб от загрязнения Химкинского водохранилища оценили в 46 млн рублей

Ущерб от загрязнения Химкинского водохранилища оценили в 46 млн рублей

В Москве арестованы 15 участников драк армян с азербайджанцами

Десять пациентов с коронавирусом умерли в Москве за сутки

Площадь пожара в столичном СИЗО составила 50 "квадратов"

Площадь пожара в столичном СИЗО составила 50 "квадратов"

Половина июльской нормы осадков выпала в Москве за несколько часов

Половина июльской нормы осадков выпала в Москве за несколько часов

В мэрии сообщили о подтоплениях на дорогах Москвы из-за ливня

В Химках ликвидировали преступника, планировавшего теракт в Москве

В Химках ликвидировали преступника, планировавшего теракт в Москве

Еще 13 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');