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В Москве стали реже отправлять под домашний арест

К фигурантам дел теперь гораздо чаще применяют меры в виде залога и запрета определенных действий

В Москве стали реже отправлять под домашний арест
Фото: Reuters

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Мера пресечения в виде залога и запрета определенных действий стала гораздо чаще применяться к подозреваемым и обвиняемым в Москве.

"Количество лиц, подозреваемых и обвиняемых, в отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, снизилось на 9.2% и составило 1231 человек", - сообщил начальник столичного управления ФСИН Сергей Мороз в четверг на коллегии ведомства.

"Вместе с тем, увеличилось количество лиц, в отношении которых избирались меры пресечения в виде запрета определенных действий и залога с 92 человек в первом полугодии 2019 года до 203 в 1 полугодии 2020 года", - добавил он.

Кроме того, по словам руководителя УФСИН, с начала года уголовно-исполнительные инспекции исполняли наказания в отношении 19 460 осужденных без изоляции от общества.

ФСИН Москва Сергей Мороз

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