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Тверскую улицу открыли досрочно после ремонта по новым технологиям

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Специалисты комплекса городского хозяйства досрочно завершили ремонт участка Тверской улицы, движение транспорта открыто, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков журналистам во вторник.

"Масштабные работы по замене асфальтобетонного покрытия на участке Тверской улицы от Моховой улицы до Настасьинского переулка завершены досрочно", - сказал Бирюков.

Он уточнил, что в общей сложности в работах приняли участие более 2,2 тыс. специалистов ГБУ "Автомобильные дороги" и свыше 1350 единиц различной техники.

По оценке заммэра, общая площадь работ составила около 50 тыс. квадратных метров. Для выполнения ремонта потребовалось 8,5 тыс. тонн асфальтобетонной смеси.

"Замена асфальта проводилась по новой технологии бесшовной укладки "единым ковром", которая позволяет сократить время проведения работ, но требует полного закрытия движения на ремонтируемом участке", - пояснил глава комплекса городского хозяйства.

Он заявил, что после завершения работ были нанесены осевые линии дорожной разметки, разделяющие транспортные потоки противоположного направления. "Линии рядности и элементы дорожной разметки нанесут спустя 10 дней в соответствии с технологией", - добавил Бирюков.

Участок Тверской улицы от Моховой улицы до Настасьинского переулка был полностью закрыт для транспорта в ночь на 3 августа.

Петр Бирюков Москва Тверская улица

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