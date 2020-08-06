Неизвестные заблокировали доступ в офис членам московской ОНК

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников сообщил, что неизвестные лица не пускают членов комиссии в офис.

"В настоящее время на Крапивенском переулке дом 3, стр.1, где находится офис для хранения обращений в адрес ОНК Москвы, неизвестные лица захватили здание. Неизвестные люди крепкого телосложения, которые представляются волонтерами, не допускают нас в помещение", - сказал он "Интерфаксу".

По его словам, часть комиссии сейчас находится у ворот здания.

"Они говорят, что они новые арендаторы и у них есть договор, но нам ничего не известно, нас никто не о чем не уведомлял. С нами стоит гендиректор компании, владеющей зданием, и подтверждает, что договоров с иными лицами не заключалось", - сказал Мельников.

Он отметил, что в связи с происходящим намерен в ближайшее время обратиться за защитой прав в прокуратуру Москвы.