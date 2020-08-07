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Большой театр откроется для зрителей с 6 сентября

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Государственный академический Большой театр откроет 245-й сезон 6 сентября оперой "Дон Карлос" Джузеппе Верди, одну из главных партий в котором исполнит Анна Нетребко.

"В этом году по причине эпидемиологической ситуации Большой театр решил отказаться от традиционного сбора труппы. В связи с этим представляем вам в этом релизе основные события и премьеры 245-го сезона. 6, 8, 10 сентября на Исторической сцене спектаклем "Дон Карлос" откроется 245-й сезон. В главных партиях - Анна Нетребко, Ильдар Абдразаков, Юсиф Эйвазов, Агунда Кулаева, Эльчин Азизов", - сообщили в пресс-службе театра.

Первый балетный спектакль в Москве состоится 12 сентября: "Дон Кихот" Людовика Минкуса в хореографической редакции Алексея Фадеечева. Показ будет благотворительным для врачей.

Продажа билетов в Большой театр начнется с 15 августа.

Большой театр из-за угрозы распространения коронавируса был закрыт для зрителей с середины марта.

Большой театр Москва

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