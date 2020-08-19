Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:14Заразились
на 18.08В России 932 493+4 748В мире 22 136 954+255 096

Несырьевой экспорт Москвы вырос почти на 40%

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - В первом полугодии 2020 года объем несырьевого неэнергетического экспорта Москвы вырос более чем на 39% в годовом измерении, до $15,34 млрд, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

Экспорт промышленной продукции за полугодие составил $13,75 млрд, что на 40,3% больше, чем годом ранее, экспорт сельхозпродукции вырос на 30,8%, до $1,58 млрд, добавил он.

По словам заммэра столицы Натальи Сергуниной, пятерка крупнейших импортеров несырьевой продукции Москвы за второй квартал почти не изменилась. В нее входят Великобритания, США, Казахстан, Белоруссия и Китай. "В первом квартале Китай обгоняла Германия. Лучшую динамику за полугодие показал экспорт в Швейцарию - он вырос на 378% к тому же периоду прошлого года. Поставки в Великобританию увеличились на 292%, в Турцию - на 209% и в США - на 75%", - рассказала она.

Также, по словам Сергуниной, в январе-июне этого года отмечен рост объемов экспорта на азиатский рынок: в Китай - на 30%, в Южную Корею - 25%, в Японию - 6%.

Устойчивым спросом за рубежом, по словам чиновников, пользуются механическое оборудование, техника и компьютеры (суммарный объем за полугодие - $924,8 млн), коммуникационная аппаратура ($128,3 млн), лекарства ($81 млн), а также одежда швейная ($45 млн) и трикотажная ($44 млн).

"Высокие темпы роста показала химическая промышленность - рост 19,4%, фармацевтика и косметическая отрасль - рост 3,4%, а также отрасль пищевой промышленности - рост 17,1%", - сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Москва Владимир Ефимов Наталья Сергунина Александр Прохоров

Новости

В Москве скончались еще 10 пациентов с коронавирусом

Врач порекомендовал Ефремову бросить курить

ДТП с участием Михаила Ефремова

Трое потерпевших по делу о ДТП с Ефремовым заявили иски на 1 рубль

Трое потерпевших по делу о ДТП с Ефремовым заявили иски на 1 рубль

День города в Москве отметят 5-6 сентября

День города в Москве отметят 5-6 сентября

В Москве за сутки скончались 11 пациентов с коронавирусом

Несколько человек пострадали при пожаре в общежитии вуза в Москве

ДТП с участием Михаила Ефремова

Ефремов не смог явиться в суд

Ефремов не смог явиться в суд

Мэрия Москвы запретит агрегаторам такси работать с нарушителями ПДД

Еще 11 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Еще 11 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

В московском метро погиб мужчина

В московском метро погиб мужчина
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');