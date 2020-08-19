Несырьевой экспорт Москвы вырос почти на 40%

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - В первом полугодии 2020 года объем несырьевого неэнергетического экспорта Москвы вырос более чем на 39% в годовом измерении, до $15,34 млрд, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

Экспорт промышленной продукции за полугодие составил $13,75 млрд, что на 40,3% больше, чем годом ранее, экспорт сельхозпродукции вырос на 30,8%, до $1,58 млрд, добавил он.

По словам заммэра столицы Натальи Сергуниной, пятерка крупнейших импортеров несырьевой продукции Москвы за второй квартал почти не изменилась. В нее входят Великобритания, США, Казахстан, Белоруссия и Китай. "В первом квартале Китай обгоняла Германия. Лучшую динамику за полугодие показал экспорт в Швейцарию - он вырос на 378% к тому же периоду прошлого года. Поставки в Великобританию увеличились на 292%, в Турцию - на 209% и в США - на 75%", - рассказала она.

Также, по словам Сергуниной, в январе-июне этого года отмечен рост объемов экспорта на азиатский рынок: в Китай - на 30%, в Южную Корею - 25%, в Японию - 6%.

Устойчивым спросом за рубежом, по словам чиновников, пользуются механическое оборудование, техника и компьютеры (суммарный объем за полугодие - $924,8 млн), коммуникационная аппаратура ($128,3 млн), лекарства ($81 млн), а также одежда швейная ($45 млн) и трикотажная ($44 млн).

"Высокие темпы роста показала химическая промышленность - рост 19,4%, фармацевтика и косметическая отрасль - рост 3,4%, а также отрасль пищевой промышленности - рост 17,1%", - сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.