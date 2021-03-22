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Москва нарастила экспорт технологичной продукции в 2020 году на 44%

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Москва в 2020 году экспортировала технологичную продукцию на $30 млрд, это на 44% больше, чем в 2012 году, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

"Москва поставляет за рубеж более трети общероссийского объема в этом сегменте", - уточнила она через пресс-службу.

По словам Сергуниной, основными импортерами технологичных товаров из Москвы стали страны Западной Европы, СНГ и Восточной Азии. Среди наиболее востребованных товаров: турбодвигатели, сетевое оборудование, коммуникационная аппаратура, лекарства, легковые автомобили и трансмиссии, компьютеры и их комплектующие.

Объем экспорта газовых турбин и турбодвигателей превысил $875 млн, оборудования для ядерных реакторов - $313 млн, телекоммуникационной аппаратуры составил почти $270 млн.

В 2020 году московские предприятия экспортировали несырьевой неэнергетической продукции примерно на $40 млрд, это на 31% превышает показатели 2019 года.

Москва Наталья Сергунина

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