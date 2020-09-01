Сотрудник цирка в Москве оштрафован за нападение леопарда на девочку

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы назначил штраф в 50 тыс. рублей бывшему администратору цирка, допустившему нападение леопарда на ребенка во время экскурсии, сообщили "Интерфаксу" во вторник в столичной прокуратуре.

"Тверской районный суд применил меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении 43-летнего теперь уже бывшего работника одного из столичных цирков", - сказали в надзорном ведомстве.

По данным прокуратуры, в ноябре 2018 года мужчина был администратором одного из столичных цирков и проводил экскурсию для группы из 20 человек, среди которых присутствовали ученики 3 класса, их родители, а также четырехлетняя девочка.

Как рассказали в прокуратуре, во время экскурсии мужчина в нарушении требований безопасности не провел инструктаж о правилах поведения для участников мероприятия, допустил их нахождение в опасной близости от хищников, из-за чего девочка подверглась нападению леопарда.

Ребенок в ходе инцидента не пострадал, животное только разворовало девочке свитер.