Два человека пострадали в перестрелке в центре Москвы

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов ищут стрелка, ранившего мужчину из травматического оружия в ходе конфликта в центре Москвы, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе столичного управления МВД.

"Установлено, что 13 сентября около 22 часов на улице Таганской возле дома 15 между гражданами произошел конфликт, в ходе которого один из его участников выстрелил, предположительно, из травматического оружия в своего оппонента. После чего стрелок скрылся до прибытия правоохранительных органов", - сказали в пресс-службе главка.

В результате инцидента два человека были госпитализированы. У одного из участников конфликта повреждена рука, у второго - ссадины на голове.