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Баржа с подъемным краном повредила московский Крымский мост

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - В Москве баржа с подъемным краном задела Крымский мост и оторвала металлический рельс, по которым передвигаются смотровые люльки. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начаала проверку по этому факту.

Авария произошла около 6 утра 15 сентября. Никто не пострадал. Несущие конструкции моста не задеты. По данным прокуроров, металлический рельс задела неопущенная мачта крана баржи.

К проверке привлечены контролирующие органы. По ее результатам будет принят вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования.

Москва прокуратура Крымский мост

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