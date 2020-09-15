Баржа с подъемным краном повредила московский Крымский мост
Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - В Москве баржа с подъемным краном задела Крымский мост и оторвала металлический рельс, по которым передвигаются смотровые люльки. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начаала проверку по этому факту.
Авария произошла около 6 утра 15 сентября. Никто не пострадал. Несущие конструкции моста не задеты. По данным прокуроров, металлический рельс задела неопущенная мачта крана баржи.
К проверке привлечены контролирующие органы. По ее результатам будет принят вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования.
Проходившая баржа повредила Крымский мост в Москве. В настоящее время мост функционирует в обычном режиме.https://t.co/lQMOvFkVyK pic.twitter.com/JoB5Sws4qa— РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) September 15, 2020