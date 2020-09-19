До конца года на МЦД откроют пять новых остановочных пунктов

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - На маршрутах Московских центральных диаметров (МЦД) до конца этого года планируется открыть пять остановочных пунктов.

Как сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, новые станции появятся в районах массового проживания людей, а также около существующих транспортных узлов.

МЦД - новая транспортная система Московской агломерации. Маршруты соединят между собой территории Москвы и ближайшего Подмосковья. Движение по МЦД-1 "Одинцово-Лобня" ("Белорусско-Савеловский") протяженностью 52 км и МЦД-2 "Нахабино-Подольск" ("Курско-Рижский") длиной 80 км открылось 21 ноября 2019 года.

В перспективе планируется запуск еще трех диаметров: Зеленоград-Раменское, Апрелевка-Железнодорожный и Пушкино-Домодедово. Как ожидается, все пять диаметров общей протяженностью 375 км со 186 станциями заработают до конца 2024 года.