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Роспотребнадзор выявил нарушения "антиковидных" мер в театрах Москвы

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Столичный Роспотребнадзор выявил нарушения мер по профилактике коронавируса в двух московских театрах, в них около 40% зрителей во время спектакля были без масок, отсутствуют подтверждающие документы о проведении дезинфекции.

"Так, при мониторинговом обследовании Дома культуры имени Зуева и театра "Сатирикон" установлено, что разметка для соблюдения социальной дистанции в помещениях учреждений не нанесена, документы, подтверждающие проведение дезинфекции после спектаклей, не представлены, антисептики для посетителей в туалетных комнатах отсутствуют, около 40% зрителей во время спектакля были без масок", - сообщили журналистам в пресс-службе столичного Роспотребнадзора во вторник.

По их данным, оповещение зрителей о необходимости соблюдения мер по предотвращению распространения нового коронавируса не проводилось.

По всем установленным нарушениям возбуждены административные дела, виновные лица будут привлечены к административной ответственности, отметили в ведомстве.

Ранее глава департамента культуры Александр Кибовский просил театралов соблюдать меры предосторожности, чтобы культурные учреждения не платили штрафы и продолжали работать.

Хроника 09 января – 29 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Роспотребнадзор Москва Коронавирус

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