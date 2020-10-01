На московских стройках внедрят искусственный интеллект

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - На стройплощадках Москвы будут внедрять "умные" технологии для обеспечения безопасности и контроля за рабочим процессом, объявил руководитель городского департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Пилотной площадкой стало строительство медицинского кластера в "Сколково". По словам чиновника, там будут использовать дроны для контроля за рабочими процессами, а также онлайн-камеры, которые позволят следить за соблюдением техники безопасности и качеством выполняемых работ.

"Кроме того, входы на площадки будут оборудованы камерами с функциями Face ID, а также термометрами", - рассказал Загрутдинов.

Также камеры позволят персонифицировать процесс прохождения инструктажа по технике безопасности.