На московских стройках внедрят искусственный интеллект
Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - На стройплощадках Москвы будут внедрять "умные" технологии для обеспечения безопасности и контроля за рабочим процессом, объявил руководитель городского департамента строительства Рафик Загрутдинов.
Пилотной площадкой стало строительство медицинского кластера в "Сколково". По словам чиновника, там будут использовать дроны для контроля за рабочими процессами, а также онлайн-камеры, которые позволят следить за соблюдением техники безопасности и качеством выполняемых работ.
"Кроме того, входы на площадки будут оборудованы камерами с функциями Face ID, а также термометрами", - рассказал Загрутдинов.
Также камеры позволят персонифицировать процесс прохождения инструктажа по технике безопасности.