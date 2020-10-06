В "Каро" отвергли закрытие кинотеатра в "Атриуме" из-за нарушения масочного режима

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Недочеты в работе кинотеатра сети "Каро" в ТРЦ "Атриум", которые были выявлены в ходе проверки Роспотребнадзора, не могут стать основанием к штрафу или закрытию кинозала, заявили в сети кинотеатров.

"Параметры, зафиксированные специалистом Роспотребнадзора в ходе мониторинга как недочёты, были неверно истолкованы СМИ как нарушения, однако не могут быть квалифицированы таким образом", - говорится в сообщении сети.

Как отмечают в сообщении, организация информирования посетителей о необходимости соблюдения мер по предотвращению распространения коронавируса сетью "Каро" соблюдается в полном объеме. Информация распространяется через мониторы в фойе, плакаты, ролики непосредственно перед началом сеанса. А наличие бактерицидных облучателей в кинозалах, которые не установлены в зале и стали нарушением, по мнению Роспотребнадзора, отражено в методических рекомендациях.

При этом в сети сообщили, что "нарушение, по мнению представителя Роспотребнадзора, сводится к тому, что во время сеансов посетители находятся без средств индивидуальной защиты".

"На данный момент у кинотеатров нет права каким-либо образом воздействовать на посетителей, которые сняли маску: у администрации нет возможности провожать нарушителей из зала, применять санкции и силовые меры. Показ посреди сеанса также не может быть остановлен, потому что так будут нарушены права других гостей", - уточняется в сообщении.

Также в сети сообщили, что "с учетом организованной "КАРО" "шахматной рассадки", обеспечивающей социальную дистанцию между занятыми местами в зале, присутствие на сеансе без маски не может создать тот уровень угрозы, который приписывают кинотеатрам, как можно судить по последним тенденциям".

" "Каро" будет поддерживать контакт с представителями Роспотребнадзора по итогам проведенного мониторингового обследования", - добавили в сети.

Ранее оперативный штаб Москвы по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что кинотеатру "Каро" грозит штраф за нарушения мер профилактики коронавируса. В частности, Роспотребнадзор выявил нарушения мер профилактики COVID-19.