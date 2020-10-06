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В мэрии сообщили о росте несырьевого экспорта московских компаний

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Объем несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) Москвы по итогам первых семи месяцев 2020 года составил $18,3 млрд., сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, которую цитирует портал мэра и правительства Москвы.

"Рост в январе-июле в сравнении с аналогичным периодом прошлого года - более чем на треть", - сказала Сергунина, заметив, что в 2019 году этот же показатель по отношению к 2018 году был примерно в пять раз ниже - 6,8 %.

По ее словам, Москва продолжает лидировать среди регионов России по несырьевому неэнергетическому экспорту.

В свою очередь, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что столица в структуре общероссийского ННЭ составила 22,4%.

"В разрезах отраслей по сравнению с семью месяцами 2019 года промышленный экспорт Москвы вырос на 35% до уровня 16,4 млрд долларов, а экспорт продукции агропромышленного комплекса столицы увеличился на 26 % и составил 1,9 млрд долларов", - сказал он.

Заммэра отметил, что крупнейшими импортерами столичной несырьевой неэнергетической продукции в этом году стали Великобритания, Казахстан, США, Белоруссия и Китай.

"Так, объем ННЭ в Великобританию вырос на 316%, в США - на 49%, а в Китай - на 25%. Расширилось сотрудничество с другими ключевыми импортерами товаров и услуг: объем ННЭ в Швейцарию увеличился на 369%, в Гонконг - на 149%, в Японию - на 18%", - добавил он.

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