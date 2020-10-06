Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:06Заразились
на 06.10В России 1 237 504+11 615В мире 35 475 879+325 411

Эксперты оценили объем сдаваемого в аренду жилья в Москве

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - В Москве в аренду, в том числе краткосрочную, сдается около 400 тыс. жилых помещений, то есть примерно 10% от их общего объема, сообщила президент фонда "Институт экономики города" Надежда Косарева.

"В Москве нет подробной статистики по сдаваемым в аренду помещениям и гостиницам, но, по нашим оценкам, сдают в наем не менее 10% жилых помещений - то есть около 400 тыс. объектов. И из-за падения спроса во время пандемии часть переходит на сдачу в аренду посуточно", - сказала Косарева в ходе конференции "Стимулирование инвестиционных проектов строительства, пути развития индустрии гостеприимства в Москве" во вторник.

Так, в сентябре 2020 года специалисты Института фиксировали более 3,8 тыс. единовременных объявлений о посуточной сдаче жилья в Москве.

При этом апартаменты - нерегулируемый сегмент рынка. По данным Косаревой, на первичном рынке всех помещений для проживания сейчас 20-30% составляют именно апартаменты, хотя от общего числа сделок лишь 10% продаж приходится на них. И значительная их часть приобретается именно для сдачи посуточно.

Суммарно, по оценкам экспертов Института, сейчас конкуренцию гостиницам составляют не более 20 тыс. предложений: квартиры на AirBnB - 3 тыс., объявления о посуточной аренде - 5 тыс., возможное предложение в аренду апартаментов - 5-10 тыс., места в хостелах - 3-4 тыс. мест. А емкость московских гостиниц - около 89,2 тыс. мест, хотя сейчас 70% из них пустуют.

Надежда Косарева Институт экономики города Москва

Новости
Пандемия коронавируса

Компаниям Москвы пригрозили штрафами за отсутствие сотрудников на "удаленке"

В Москве временно отменят льготный проезд для школьников и пенсионеров

В Москве временно отменят льготный проезд для школьников и пенсионеров
Пандемия коронавируса

В Москве зафиксировали два антирекорда по COVID-19

В Москве зафиксировали два антирекорда по COVID-19
Пандемия коронавируса

В парке "Патриот" снова откроют COVID-госпиталь на 1400 мест

В парке "Патриот" снова откроют COVID-госпиталь на 1400 мест

Ещё 31 пациент с коронавирусом скончался в Москве

Пандемия коронавируса

Заммэра Москвы заявил об отсутствии в планах нового пропускного режима

Суд отказался продлевать испытательный срок для Егора Жукова

Суд отказался продлевать испытательный срок для Егора Жукова
Пандемия коронавируса

В Москве расконсервировали 2 временных госпиталя для больных COVID-19

Пандемия коронавируса

Школы в Москве переведут на удаленку

Школы в Москве переведут на удаленку
Экономический кризис

В Москве стало на четверть меньше сделок по аренде и продаже офисов

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');