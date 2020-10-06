Эксперты оценили объем сдаваемого в аренду жилья в Москве

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - В Москве в аренду, в том числе краткосрочную, сдается около 400 тыс. жилых помещений, то есть примерно 10% от их общего объема, сообщила президент фонда "Институт экономики города" Надежда Косарева.

"В Москве нет подробной статистики по сдаваемым в аренду помещениям и гостиницам, но, по нашим оценкам, сдают в наем не менее 10% жилых помещений - то есть около 400 тыс. объектов. И из-за падения спроса во время пандемии часть переходит на сдачу в аренду посуточно", - сказала Косарева в ходе конференции "Стимулирование инвестиционных проектов строительства, пути развития индустрии гостеприимства в Москве" во вторник.

Так, в сентябре 2020 года специалисты Института фиксировали более 3,8 тыс. единовременных объявлений о посуточной сдаче жилья в Москве.

При этом апартаменты - нерегулируемый сегмент рынка. По данным Косаревой, на первичном рынке всех помещений для проживания сейчас 20-30% составляют именно апартаменты, хотя от общего числа сделок лишь 10% продаж приходится на них. И значительная их часть приобретается именно для сдачи посуточно.

Суммарно, по оценкам экспертов Института, сейчас конкуренцию гостиницам составляют не более 20 тыс. предложений: квартиры на AirBnB - 3 тыс., объявления о посуточной аренде - 5 тыс., возможное предложение в аренду апартаментов - 5-10 тыс., места в хостелах - 3-4 тыс. мест. А емкость московских гостиниц - около 89,2 тыс. мест, хотя сейчас 70% из них пустуют.