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Девочка утонула во время купания в водоеме в Новой Москве

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Одна из двух сестер-подростков, купавшихся в водоеме и снимавших себя на видео, утонула в Новой Москве. По данному факту началась прокурорская проверка, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

"По предварительной информации, во вторник в поселке Первомайское (Троицкий и Новомосковский административные округа) две несовершеннолетние, 2003 и 2007 г.р., без присмотра взрослых находились на водном объекте. Одна из девочек находилась на берегу, а вторая - старшая - купалась в водоеме, после чего ее затянуло под воду", - сказала Нефедова.

По ее словам, вечером тело девочки было обнаружено.

"По данному факту начата проверка исполнения федерального законодательства о несовершеннолетних, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - отметила представитель ведомства.

При наличии оснований по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, добавила она.

Между тем, информированный источник сообщил "Интерфаксу", что сестры были из неблагополучной многодетной семьи, проживающей в этом же поселке.

Видеозапись купания девочек изъята правоохранительными органами.

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